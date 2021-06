Geen groot scherm voor het EK voetbal in Bornem, wel kleinere in de cafés

Door geen groot scherm te plaatsen hoopt Bornem een grote mensenmassa te voorkomen. "We zijn nog maar net met versoepelen begonnen", zegt schepen voor evenementen Saadet Gülhan (N-VA), "voor ons zijn die grote schermen met de grote massa nog te vroeg. Maar we willen horecauitbaters wel de kans geven om zelf iets te organiseren."

In café Het Wiel zijn ze alvast blij dat er toch iets mogelijk is, zegt uitbater Hans Van Geel: "Het is natuurlijk heel belangrijk om weer volk op de been te krijgen na zo'n moelijk jaar. Ik denk dat iedereen nu ook wel uitkijkt naar een prachtige prestatie van onze Rode Duivels en naar een feest samen, nu iedereen gevaccineerd begint te geraken."