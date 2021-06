Man die voeten van studentes in Gent besnuffelde, krijgt voorlopig geen straf áls hij zich aan voorwaarden houdt

De verhalen over de Gentse voetenman gaan terug tot 2006. Met behulp van een smoes drong hij meerdere koten binnen, waarna hij aan de studentes vroeg om aan hun voeten te ruiken. Bijna 15 jaar lang ging hij als een broodjeaapverhaal door het leven. Tot de Gentse politie in oktober 2020 een opsporingsbericht verspreidde in een tv-programma. Een maand later konden speurders hem dankzij een tip uit Frankrijk identificeren.