350 leerlingen sport- en lifestyleschool Rhizo in Kortrijk in quarantaine na uitbraak corona

Maar liefst 350 leerlingen, bijna de helft van het totale aantal in de sport- en lifestyleschool Rhizo in Kortrijk, zit thuis in quarantaine, nadat al zo'n 40 leerlingen positief hebben getest. Het is een groot aantal, maar dat komt omdat de leerlingen die een sportopleiding volgen voor de algemene vakken bij andere klassen aansluiten en zo met veel mensen in contact komen. Ondertussen probeert de school nog beter zicht te krijgen op de besmetting. Overmorgen worden alle leerlingen en personeelsleden die niet in quarantaine moeten getest om zeker te zijn dat daar verder niemand besmet is.