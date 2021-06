Enkele kerken in Diest krijgen nieuwe bestemming: "Geen supermarkt, maar waarom geen kindercrèche?"

In sommige kerken zullen er ook na de bestemmingswijziging nog erediensten kunnen doorgaan. Andere gebouwen krijgen dan weer een definitieve nieuwe invulling. Momenteel liggen alle opties daarvoor nog open. "Het zijn geen evidente gebouwen om daar eender wat in onder te brengen. En het moet ook passen in de stad met respect voor de erfgoedwaarde. Een supermarkt bijvoorbeeld zie ik niet echt zitten. Maar horeca of een andere soort van ontmoetingsplaats kan wel. Wie weet kan er in één van de kerken wel een woonproject komen. Of waarom kunnen we er geen kinderopvang in organiseren?"