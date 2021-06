Hervorming Zorgbedrijf Antwerpen goedgekeurd: tegenstanders vrezen dat privé-investeerders kwaliteit niet zullen verbeteren

Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond heel wat gediscussieerd over het Zorgbedrijf van de stad. Dat heeft duizenden serviceflats en tientallen woonzorgcentra en dienstencentra. Het zal nu hervormd worden en in drie bedrijven gesplitst worden. Voor het eerst kunnen ook privé-investeerders een kwart van de aandelen kopen.

Oppositiepartijen Groen en PVDA hebben het daar moeilijk mee, omdat ze schrik hebben voor de kwaliteit van de zorg als dat gebeurt. "Zorg is sociaal werk in hart en nieren", zegt gemeenteraadslid Karen Maes (Groen). "Nu zetten we de deur open voor een private partner en zetten we de commerciële logica voorop. Het gaat niet meer om innoveren in de zorg van morgen en toegankelijke, betaalbare zorg bieden."