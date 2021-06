Hoe bereiden Gentse cinema's zich voor op de heropening? Bekijk hier het overzicht

Studio Skoop daarentegen zal pas in september weer open gaan. De uitbater vreest dat de opening samen met de komende versoepelingen voor een derde sluiting zal zorgen. "We willen het café en de cinema gelijktijdig openen en omdat ons café toch vierkant draait in de zomermaanden, hebben we besloten om pas in september open te gaan", klinkt het bij uitbater Walter Vander Cruysse.

Ook de mondmaskerplicht houdt Studio Skoop tegen. "Ik vind dat totaal van de pot gerukt. Toen men dat vorige zomer heeft ingevoerd, is het bezoekersaantal gewoon in elkaar gestort. Het was eigenlijk absurd, want in het café mochten de mensen zonder mondmasker recht tegenover elkaar zitten en met elkaar babbelen. En in de cinema waar iedereen zwijgt en recht voor zich uitkijkt, moest iedereen wél een mondmasker dragen."