Al een week strijden hongerstakers om regularisatie in Brussel, Mahdi: "Angst dat iemand zal sterven"

In een tweet vorige week maakte de staatssecretaris ook erg duidelijk dat hij niet van gedachten zou veranderen. "Laten we hopen dat er niemand sterft van de honger. Ik hoop niet te moeten bewijzen hoe principieel ik wel ben", schreef hij in een antwoord naar een mede-twitteraar. Op dat antwoord kwam hier en daar kritiek. Maar Mahdi bijt van zich af. "Ik zie het probleem met de tweet niet. Ik meen wat ik zeg. Ik hoop écht dat er niemand sterft" zegt hij. "De angst waar ik mee ga slapen is dat ik morgen opsta, en dat er iemand gestorven is. Omdat zij dachten dat de hongerstaking ging helpen omdat er een aantal organisaties en mensen zijn die hen wijsmaken dat zij via zo'n hongerstaking toch nog hier geregulariseerd zullen worden. En dat maakt me kwaad"