"Betaal met een verhaal": Lievegemnaren kunnen een oud  gemeentebord winnen met opmerkelijk verhaal over hun dorp

"De verschillende Lievegemse deelgemeenten hebben typerende verhalen over het leven van vroeger en nu die bijdragen aan hun eigenheid. Denk maar aan verhalen over dorpsfiguren, dramatische gebeurtenissen of bijzondere plekken. De gemeente Lievegem wil deze verhalen verzamelen in ruil voor een oud gemeentebord," legt burgemeester Vermeire uit. Iedere Lievegemnaar kan op de webisite "Samen Lievegem" een eigen verhaal indienen. Dat kan in de vorm van een geschreven tekst of met een podcast. "In 2022 willen we weten wat deze 7 dorpen bindt, wat hen Lievegem maakt", zegt Vermeire.