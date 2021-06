Batterijen van elektrische stadsfietsen Villo in Brussel teruggeroepen na kortsluitingen

Volgens de fabrikant van de batterijen is er een volledig nazicht nodig met hardware- en software-updates.

Daarom roept JCDecaux nu alle gebruikers op om hun eVillo-batterij niet meer te gebruiken en ook niet meer op te laden tot deze vervangen is. De klantendienst zal gebruikers contacteren en hen voorstellen om de batterij terug te brengen naar de Villo-boetiek of per post terug te sturen. De kosten zijn dan voor rekening van JCDecaux.