Jeugdverblijf in Sint-Joris-Weert ontvangt eerste klassen: "Ongelofelijk blij"

Lieven is één van de begeleiders van de eerste klas die gisteren is aangekomen. "Vorig jaar zijn we niet op bosklassen kunnen gaan. Dat was ontzettend jammer. Dit jaar keken de leerlingen er weer hard naar uit, maar het bleef spannend tot de laatste moment. Maar gisteren zijn we hier dan toch aangekomen en hebben we 's avonds aan het kampvuur gezeten. Toen ik aan de kinderen vroeg wat ze het mooiste cadeau van de dag vonden, zeiden ze meteen: "hier zijn"."

En hoewel er maatregelen gelden, vallen die erg mee voor de kinderen. "Buiten hebben we veel vrijheid. Enkel binnen in de hoofdgebouwen of het sanitair moeten we elkaar ontwijken. Maar gisteren waren we hier bijvoorbeeld helemaal alleen met de klas. Het bos is een jaar niet betreden, dat maakt het erg ongerept met veel brandhout. De dieren hebben het hier voor een stuk heroverd. Dat is fantastisch."