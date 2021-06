Jimmy uit Peer tovert tuin om tot EK-dorp: "Ik heb 1.500 Belgische vlaggen liggen"

Wie vaak in Peer komt of er woont, kent Jimmy Limberg ongetwijfeld. Elke keer wanneer er een EK of WK voetbal doorgaat, is Jimmy er als eerste bij om zijn voorgevel en tuin onder te dompelen in een bad van Rode Duivels. "Zoals mensen hun huis versieren voor Halloween of Kerstmis, doe ik dat voor de voetbal", geeft Jimmy op als verklaring. "Dit jaar hangen er enkele tientallen vlaggen op, maar andere edities waren dat er 1.000 of zelfs 1.500."

(Lees verder onder de foto:)