Kolonel Dusartplein Hasselt wordt coronaproof eventlocatie: "Extra stimulans om er een geweldige zomer van te maken"

Momenteel wordt er op het Kolonel Dusartplein in Hasselt gestart met de bouw van een eventlocatie voor verenigingen en ondernemers. Ze kunnen er gratis gebruik maken van de infrastructuur om hun evenement te organiseren. Mits de nodige coronamaatregelen gerespecteerd worden. "Met de start van het EK-voetbal willen we klaar zijn met een eventlocatie waarbij verenigingen en ondernemers gebruik kunnen maken van onder meer nadars, stoelen, tafels, een podium, sanitair", zegt schepen voor evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+). "Het was een moeilijk jaar voor hen, en door die basisvoorziening aan te bieden, willen we hen een extra stimulans geven om er een geweldige zomer van te maken."