Komt er een algemeen rookverbod in Vlaamse natuurgebieden? Minister Demir laat het onderzoeken

"We hebben te maken met heel veel droge periodes de laatste jaren en hebben toch wel wat incidenten meegemaakt", verwijst Demir naar verschillende heide- of bosbranden in Vlaanderen, waaronder de recente brand in Brecht.

"Het is de logica zelve dat we heel voorzichtig zijn als het gaat over vuur en als het gaat over roken. Ik onderzoek nu hoe we dat moeten doen, in welke periodes, en daarna zal het naar de regering gaan om het te bespreken. Want dat we moeten handelen, lijkt mij logisch. We hebben al heel weinig natuur in Vlaanderen, dus we moeten alles op alles zetten om die ook voldoende te beschermen."