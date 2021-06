Koning Filip op bezoek in  vaccinatiecentrum be-MINE in Beringen

Het centrum (be-MINE) in Beringen heeft een maximumcapaciteit van 1.800 vaccinaties per dag en telt acht vaccinatielijnen. De koning kreeg er uitleg over de werking en de organisatie van het centrum, maar sprak ook met verschillende vrijwilligers en personeelsleden. Koning Filip werd ook op de hoogte gebracht van de vooruitgang van de vaccinatiecampagne in de regio en van het effect van de vaccinaties op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. "Ik heb gezegd dat het vlot loopt, maar nog niet vlot genoeg", zegt dokter Leen Bouwen. "We zitten nu aan het geboortejaar 1972, maar we krijgen half juni normaalgezien wel meer vaccins en dan zou het toch vooruit moeten gaan."