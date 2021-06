Laatste amfibieboot aan onze kust gaat volgende week definitief aan wal

Rik nam "De Normandie" 10 jaar geleden over en beleefde in die periode fantastische avonturen. "In het voorjaar en het najaar deden we vooral zeeklassen. Tijdens de zomermaanden gingen we op tocht met de badgasten. Maar we hebben ook een paar keer de Sint aan boord gehad, we deden asverstrooiingen op zee, huwelijken en werden zelfs eens ingezet voor een huwelijksaanzoek. Dat was super. Het waren twee mannen en de ene zat bij ons op de boot, toen zijn toekomstige met een ander bootje kwam aangevaren."

De meest memorabele uitvaart, volgens Rik, was met een groep schoolkinderen en hun directrice. "Plots hoorde ik achteraan op de boot paniek uitbreken. De handtas van de directrice bleek in zee gevallen te zijn. Ik wou eigenlijk zo snel mogelijk terug aan land, omdat de kinderen door al het tumult wat overstuur leken. Maar die directrice wou per se op zoek naar haar handtas. Toen ik hoorde dat daar ook het geld in zat om mij te betalen, heb ik maar geluisterd. We hebben de handtas uiteindelijk ook teruggevonden. Ze lag te drijven op zee."