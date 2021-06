Lanaken gebruikt rest van noodsubsidie voor verenigingen om speelpleintjes en beachvolleybalplein aan te leggen

22.000 euro van de noodsubsidie wordt besteed aan een beachvolleybalplein. Dat wordt binnenkort aangelegd voor alle verenigingen in Lanaken. Maar waar het precies zal komen, is nog niet duidelijk. De zes deelgemeenten van Lanaken hebben ook allemaal een nieuw speelpleintje gekregen. Tenslotte worden ook nog CO2-meters voor de gebouwen van de gemeente aangekocht. Daarmee kan de luchtkwaliteit in die gebouwen gecontroleerd worden.