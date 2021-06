Lange files bij veer in Antwerpen en niet meteen beterschap op komst

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust waarschuwt dat je daar rekening zal mee moeten blijven houden voorlopig, want er is geen budget voor een extra veer. "Wij betreuren dat natuurlijk. Het is mooi weer en we begrijpen dat veel mensen dan een oversteek willen maken", zegt An-Sofie Moerman. "Maar we zijn ook gebonden aan de maatregelen die ons opgelegd zijn. We hopen dus op betere omstandigheden, wat corona betreft, waardoor we weer op volle capaciteit kunnen draaien."