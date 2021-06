Professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens: "Groepsverkrachting Gavere zeker geen alleenstaand geval"

De groepsverkrachting van het minderjarige meisje uit Gaveren bezorgt veel mensen koude rillingen. Het is het soort nieuws dat je niet over je eigen kind wil horen, maar waarvan je volgens Stevens alleen maar kan hopen dat ze het je vertellen als het hen overkomt: “Het is ontzettend belangrijk dat je als ouder(s) een open cultuur creëert, waarin het normaal is om te praten over seks. Ook wanneer ze iets fout hebben gedaan, en misschien wel dader in plaats van slachtoffer van seksueel geweld zijn, moeten ze weten dat ze bij jou terechtkunnen. Zelf gaf ik bijvoorbeeld aan mijn kinderen mee dat een fijn geheim – eentje waar ze gelukkig van worden – oké was, maar dat ze geen geheimen mochten hebben die hen of anderen verdrietig maakten.”