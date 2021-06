Lize Broekx op koers richting Tokio: “euforie van plaatsing voor de spelen al lang weggeëbd”

De aanloop naar de spelen zit ook vol onverwachte wendingen. Normaal gezien zouden Lize Broekx en Hermien Peters begin juni naar Duisburg trekken voor het EK. “Maar dat zal dus niet lukken. Het EK is last minute verplaatst naar Poznan want in Duisburg kon het niet door coronarestricties.” Het is illustratief voor de situatie in veel sporten. Toch wil Lize Broekx daar niet te veel mee bezig zijn. “Ik hou me alleen maar bezig met de zaken waar ik zelf impact op heb. We moeten zorgen dat we fysiek klaar zijn voor de spelen. De rest is afleiding dus ik volg de coronadiscussies over de spelen niet. En als onze voorbereiding goed loopt mikken we op een finaleplaats.”