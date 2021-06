Londerzeelse marktkramers smeken om hun markt weer te verhuizen: “Ik verlies meer dan 50 procent omzet”

Dirk Van den Abbeele (62) verkoopt al veertig jaar artisanale hamburgers op de markt. “Met het begin van de coronamaatregelen is de markt verhuisd, sindsdien zie ik mijn omzet hard dalen. Ik doe verschillende markten en die van Londerzeel was vroeger mijn beste markt. Nu is ze mijn slechtste. Ik verlies meer dan 50 procent omzet. Als het zo blijft, dan kom ik niet meer in Londerzeel en er zijn ook andere marktkramers die zullen afhaken.”