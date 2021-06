Manager Club Brugge krijgt (opnieuw) rijverbod na dronken rijden

Afgelopen zomer, in augustus, werd Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, betrapt achter het stuur met 2,44 promille alcohol in zijn bloed. Daarvoor moet je als man ruim 10 glazen hebben gedronken en dat is veel te veel om nog te rijden. Het was trouwens niet de eerste keer dat hij voor dronken rijden voor de rechter moest komen. Hij is eerder al 3 keer veroordeeld, onder meer nadat hij in Opwijk met zijn auto een huis was binnengereden. De rechter sprak hem dan ook streng toe: "Je mag de agenten bedanken dat ze je uit het verkeer hebben gehaald", zei hij. "Er hadden drama's kunnen gebeuren."