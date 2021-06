Geen MIVB-beroep tegen veroordeling voor discriminatie wegens hoofddoek, "Gebrek aan respect voor openbaar ambt"

Voor het personeel van de MIVB, de grootste werkgever in Brussel, geldt het principe van "exclusieve neutraliteit". Dat principe stelt dat het verboden is om een teken te dragen dat wijst op een geloofsovertuiging, een politieke overtuiging of een filosofische levensbeschouwing. De MIVB werd op 25 mei door de arbeidsrechtbank veroordeeld tot een boete van 50.000 euro, omdat het tot twee keer toe een vrouw met een hoofddoek niet had aangeworven. Terwijl ze alle nodige competenties bezat.

"De MIVB is altijd een pionier geweest op het gebied van diversiteit. Het is omdat we op die ingeslagen weg willen verdergaan dat het beheerscomité besliste niet in beroep te gaan tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank, ondanks de onvolkomenheden ervan", zegt Merlijn Erbuer, voorzitter van het beheerscomité van de MIVB.