Motorrijder rijdt frontaal in op wielertoerist in Bazel: beiden in kritieke toestand

Het ongeval gebeurde op de Haagdam, een landelijke weg die parallel loopt met het op- en afrittencomplex van de E17 in Bazel bij Kruibeke. Een motorrijder reed er in een bocht frontaal in op een wielertoerist. De motard belandde na de aanrijding enkele meters verder in een diepe gracht. De wielertoerist werd ook meters weggeslingerd. Beide slachtoffers verkeerden in kritieke toestand en kregen ter plaatse de eerste zorgen. Daarna werden ze naar een Antwerps ziekenhuis overgebracht. Een verkeersdeskundige van het parket kwam de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.