Na 10 jaar weer Reiefeesten in Brugge: "We gaan voor een moderner concept"

In 2023 zullen er in Brugge voor het eerst in 10 jaar weer Reiefeesten worden gevierd. De Reiefeesten waren een Brugse traditie op en rond de kanalen in de stad. Er werden historische taferelen getoond, maar in 2013 werd de stekker eruit getrokken, na 50 jaar. Voorlopig blijkt nu, want er komt een nieuwe editie in 2023, die wel een andere naam krijgt: "Het Reiefestival".