Meulestedebrug in Gent eindelijk terug open: "Goede zaak voor verbinding tussen stad en haven"

De werken aan de Meulestedebrug in Gent zijn voorbij. De brug was sinds oktober vorig jaar gesloten nadat er een schip tegen botste. Vandaag is de brug terug open voor het verkeer. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam de Meulestedebrug officieel heropenen. Vanaf september starten werken voor 2 nieuwe bruggen.