Nathalie Clauwaert uit Ronse wordt algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 

In oktober 2021 zal Nathalie Clauwaert uit Ronse Jos Smets opvolgen als algemeen directeur bij Belgian Cycling, beter bekend als de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB). Zo is ze een van de weinige vrouwen op zo'n hoge positie in de wielerwereld. "We moeten verder werken aan een modernere wielerfederatie", zegt Clauwaert.