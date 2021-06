Natuurcentrum roept op om plantenziekten in je tuin te melden: "Bij plaag moeten veel planten weg"

Het centrum hoopt zo om mensen in te schakelen in hun strijd tegen uitheemse plantenziekten. Dat zijn ziekten die komen uit landen buiten de Europese Unie. "Denk bijvoorbeeld maar aan de buxusmot", zegt onderzoekster Hanne Denaeghel. "Als men zo’n invasieve ziekte of plaag kan detecteren wanneer hij nog maar net in Vlaanderen is gearriveerd en nog geen grote populaties heeft opgebouwd, dan is de bestrijding veel eenvoudiger met veel minder ingrijpende gevolgen."