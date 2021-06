Nieuwe buitenschoolse opvang in Genk-Centrum. "Opvang wordt gekoppeld aan het vrijetijdsaanbod in de buurt"

Aan de Jaarbeurslaan in Genk komt er na de zomervakantie een nieuwe locatie voor Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). “Omdat het klassieke gezinsleven onder druk staat is er nood aan flexibele en laagdrempelige kinderopvang”, legt schepen Nagels uit. “Met de nieuwe, gecentraliseerde aanpak geven we de best mogelijke invulling aan het beperkt aantal beschikbare opvangplaatsen. Het vernieuwde aanbod is betaalbaar, kwalitatief en vormt een belangrijke hefboom in de bestrijding van kansarmoede. Het aantal kwetsbare gezinnen in Genk blijft immers hoog en vraagt om onze blijvende aandacht.”