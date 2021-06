Online rijbewijs te koop, zonder dat je examen moet afleggen? Laat je niet vangen, het is pure oplichterij

Online een rijbewijs kopen? Kan dat?

Luisteraar Sven Van Bruggen stuurt een bezorgde mail naar De Inspecteur op Radio 2. "Blijkbaar bestaan er websites waar je voor 850 euro een rijbewijs zou kunnen kopen. Volgens die websites krijg je een echt en legaal rijbewijs."

Dat kost minder geld dan een rijopleiding via een rijschool en je hoeft geen examen te doen. De luisteraar maakt zich zorgen. "Wat als iemand met zo’n rijbewijs rondrijdt en een ongeval veroorzaakt? Of is het je reinste oplichterij en krijg je dat zogenoemde rijbewijs nooit in handen?"

Pure oplichterij

Die advertenties voor online rijbewijzen zijn pure oplichterij. Lien Meurisse van de Federale Overheidsdienst Economie is formeel. "Je kan natuurlijk geen echt rijbewijs online kopen. De Economische inspectie kent deze praktijken, het is dan ook een duidelijke vorm van oplichting." Als je betaalt voor dat zogezegde rijbewijs, ben je gegarandeerd je geld kwijt.

"We hebben in het verleden al enkele van die websites ontoegankelijk gemaakt", vertelt Meurisse. "Maar het zijn heel vaak .com-websites die vanuit het buitenland gehost worden. Daar kunnen wij niet veel tegen doen. Wat we wel proberen te doen, is Google vragen om deze websites offline te halen." Dan nog blijft het dweilen met de kraan open. "We blijven hoe dan ook afhankelijk van buitenlandse partners."

Een website die eindigt op .be kan de economische inspectie wél blokkeren. Na de melding van de Inspecteur is dat ook gebeurd, zo laat Meurisse weten. "We hebben ondertussen de website Belgierijbewijs.be laten blokkeren, net als twee Franstalige kopieën."

Gevaarlijk om op die websites te klikken

Het kan ook gevaarlijk zijn om de websites die rijbewijzen verkopen te bezoeken. Je kan het slachtoffer worden van phishing. "Het is altijd mogelijk dat je een virus binnenkrijgt als je op een link van een verdachte website klikt. Het is natuurlijk niet zo dat ze je bankrekening op die manier meteen kunnen leeghalen, daarvoor moet je eerst zelf persoonlijke gegevens ingeven (zoals je pincode). Dat mag je uiteraard nooit doen." Maar ook persoonlijke gegevens delen, kan gevaarlijk zijn. Hoe meer oplichters over je weten, hoe groter de kans is dat ze je in de val kunnen lokken.

Laat je niet vangen

Het valt op dat die websites er best professioneel uitzien en dat er correct Nederlands gebruikt wordt. Luisteraar Sven stuurt zelfs een mail naar één van die sites en jawel: hij krijgt een antwoord terug in keurig Nederlands. "De tijd dat een website vol taalfouten succes heeft, is al lang verleden tijd", zo waarschuwt Meurisse. "De oplichters evolueren ook mee en gebruiken correct Nederlands, waardoor je nog meer misleid wordt."

De FOD Economie geeft nog een aantal tips om niet in de val te trappen:

Zie je aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn dat vaak ook. Geloof er niet in.

Pas op met kortingen die je nergens anders terugvindt.

Goederen die niet verkocht worden, moet je ook niet online kopen. Een rijbewijs bijvoorbeeld kan je nergens kopen.

Koop niet zomaar bij de eerste webshop die je in je zoekresultaten ziet.

Check de reputatie van de webshop. Kan je de identiteit van de verkoper achterhalen, staat er een correct telefoonnummer en e-mailadres en kan je de verkoopsvoorwaarden terugvinden?

Deel nooit je persoonsgegevens of de code van je bankkaart.

Meer info vind je op de website trap niet in de val.