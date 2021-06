5 verdachten opgepakt voor misbruik van minderjarig meisje uit Gavere dat nadien uit het leven stapte

Zo'n twee weken geleden zou een minderjarig meisje uit Gavere op de Westerbegraafplaats in Gent het slachtoffer geworden zijn van misbruik. Het meisje zou zijn aangerand en verkracht door drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De vijf zouden van de feiten ook beelden hebben gemaakt, en die hebben verspreid via de sociale media. Enkele dagen later is het meisje uit het leven gestapt. Haar vader doet zijn verhaal in Het Nieuwsblad.