Kinderen uit school in Oostmalle krijgen echte kermis op speelplaats cadeau: "Alleen maar blije gezichten vandaag"

Voor de kermisattracties sprak de school de familie Severyns uit Malle aan. Zij hebben hun vier kramen aan de school geplaatst. "Voor ons is het een goeie oefening want we hebben maandenlang binnengestaan. Vanaf 9 juni mogen kermissen weer. Hier even oefenen met de kinderen, kan dus geen kwaad. 't Is ook erg fijn want we zien vandaag alleen maar blije gezichten", zegt foorkramer Stefanie Severyns.