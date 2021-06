Plots van 69.342 naar 180.764 coronadoden: herziening dodenaantal maakt Peru het zwaarst getroffen land 

Premier Violeta Bermúdez gaf aan in een persconferentie dat de herziening er kwam op advies van Peruviaanse en internationale experten. "We vinden dat dit onze taak is om de geüpdatete informatie publiek te maken", aldus Bermúdez. Een nieuw onderzoeksrapport kaart de onderrapportage aan. Het gebrek aan testcapaciteit leidde ook tot een onderschatting van het aantal overlijdens door het coronavirus. Nu worden de criteria om vast te stellen of iemand overleed aan het coronavirus of bijgesteld en uitgebreid. Op die manier hoopt Peru een accurater cijfer te kunnen geven in de toekomst.