Rome eert oud-president Carlo Azeglio Ciampi van Italië met... een spelfout

"Azelio" en niet "Azeglio" was vandaag af te lezen op het nieuwe naamplakkaat van een pleintje in Rome. Op de ceremonie werd een plein aan de voet van de Aventino, een van de zeven heuvels van Rome, ingehuldigd en vernoemd naar oud-president Carlo Azeglio Ciampi. Ciampi was president van Italië tussen 1999 en 2006. In 2016 overleed hij op 96-jarige leeftijd.