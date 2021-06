Politie controleert extra op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant

"De afgelopen 14 jaar stellen we in de provincie Vlaams-Brabant een dalende trend vast van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, met uitzondering van de jaren 2011 en 2018", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.



In 2020 is er een daling in de cijfers ten opzichte van 2019. Er werden 20 procent minder verkeersongevallen in 2020 ten opzichte van 2019 geregistreerd.

In één op de tien verkeersongevallen reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Hieruit kan men besluiten dat sommige coronamaatregelen, zoals minder verkeer, avondklok en meerdere lockdowns, een invloed hadden de ongevalscijfers.