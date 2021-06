Procedure ingezet om bescherming afgebrande schutterstoren in Wetteren op te heffen: "Uitzonderlijk, maar geen erfgoedwaarde meer"

In Wetteren is de procedure ingezet om de historische schutterstoren aan het Stationsplein niet langer te beschermen. De toren, of staande wip, werd 16 jaar geleden beschermd als monument. Op 11 juli 2020 brandde de toren gedeeltelijk af. Hij is onveilig en heeft geen erfgoedwaarde meer om berschermd te blijven. "Het is uitzonderlijk dat we deze procedure in gang steken", zegt minister Matthias Diependaele (NV-A)