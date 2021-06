Met 400 op een plein, met 4 op café en met 50 in je tuin: deze regels gelden tijdens het EK voetbal

We hebben er lang op moeten wachten, maar één jaar later dan gepland is het eindelijk zover: zaterdag 12 juni om 21.00 uur spelen onze Rode Duivels hun eerste EK-match tegen Rusland. Voor de coronacrisis betekende dat tjokvolle cafés, markten en parochiezalen waar het wemelde van het volk en gezellige feestjes met vrienden thuis. Zoveel feestvreugde laten de coronacijfers niet toe, maar ze gaan wel dermate de goede richting uit dat we er alsnog een geslaagd EK van kunnen maken. VRT NWS somt de mogelijkheden voor je op.