Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wil betere bescherming van graslanden: "Even belangrijk als bossen"

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wil een betere bescherming van de graslanden in Zuid-Limburg. Want de afgelopen 40 jaar is de helft van de graslanden verdwenen. "Terwijl ze even belangrijk zijn voor de natuur en ons klimaat als bossen", zegt Ward Andriessen van Regionaal Landschap op Radio 2 Limburg.