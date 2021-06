Roeselare betaalt inschrijvingsgeld kunstonderwijs gedeeltelijk terug na krakkemikkig coronajaar

Het was een mager jaar voor wie muziek, woord, dans of plastische kunsten studeert in het deeltijds kunstonderwijs. Kort na de herfstvakantie al ging code rood in voor de academies. Dat betekende dat er amper nog fysieke lessen waren. Groepslessen en ateliers konden niet doorgaan, waardoor er vooral op afstandsonderwijs werd overgeschakeld. Heel wat leerlingen reageerden teleurgesteld. Niet alleen is afstandsonderwijs verre van ideaal in de kunsten, ze betaalden ook het volle bedrag voor hun lessen. Bij volwassenen gaat dat al snel om 300 euro voor een jaar.