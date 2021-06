Roeselare zal ook na mei grasperken niet maaien: "Stukken van plein met standbeeld Rodenbach blijven ongemaaid"

Ook heel wat mensen in Roeselare deden mee aan de actie "Maai Mei Niet" om zo de natuur een handje te helpen. Door een hele maand (een deel van) het gazon niet of minder te maaien, groeiden er bloemen en andere planten die een belangrijke voedselbron zijn voor bijen, kevers, vlinders en hommels. "Door je gras maar om de 4 weken te maaien, kun je tot 10 keer meer bijen aantrekken."

Het stadsbestuur van Roeselare gaf het goede voorbeeld en testte het effect van niet of anders maaien uit op diverse locaties. Op het De Coninckplein bijvoorbeeld bleven er stukken grasperk onbemaaid. En dat blijft ook na mei zo, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit): "Op dat centrale plein met het standbeeld van Rodenbach zullen stukken er sowieso ongemaaid blijven en bezaaid blijven met bloemen. Er zijn gangpaden gemaakt en je kan mooi zien waar we gemaaid hebben en waar niet. Het is de bedoeling dat dit de eerste opstap is naar een ander maaibeleid. We zullen op sommige plaatsen minder maaien en daar de natuur zijn gang laten gaan. Zo willen we een boost geven aan de biodiversiteit."