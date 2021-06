Russische oppositieleider uit taxiënd vliegtuig gehaald en opgepakt

De voormalige leider van oppositiebeweging Open Russia is in Sint-Petersburg van het vliegtuig gehaald en opgepakt. Het toestel was al aan het taxiën voor vertrek op de Poelkovo-luchthaven in Sint-Petersburg toen het werd stilgelegd. Agenten kwamen aan boord en arresteerden Andrej Pivovarov. De man zou zijn aangehouden omdat hij een organisatie leidt die als "ongewenst" is gelabeld door de overheid. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van september wordt de druk op de oppositie in Rusland opgevoerd.