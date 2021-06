5 miljoen euro en 10 jaar tijd nodig om schade van brand op schietterrein in Brecht te herstellen

“De brand is al meer dan een maand geleden ontstaan. We hebben toen meteen aan de federale minister gevraagd om mee te werken aan het onderzoek en het natuurherstel. Maar daar hebben we geen antwoord op gekregen."



"Tot op heden tasten we in het duister”, klinkt het misnoegd. Omdat door een fout van Defensie de Vlaamse overheid - voor 5 miljoen euro, zo blijkt nu - op kosten wordt gejaagd, voelt Demir zich genoodzaakt om Dedonder formeel in gebreke te stellen.