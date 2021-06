Topchef Sergio Herman verkoopt aandelen en stapt uit sterrenrestaurant The Jane: "Zat eraan te komen"

Asaert schrikt ook niet dat Herman deze stap neemt: "Hij bruist van de ideeën. Hij wil graag een pionier zijn. Misschien is dat ook waar hij zich op wil focussen. Voor The Jane kenden we zo'n restaurant niet in Vlaanderen. Bril en Herman waren moedig genoeg om zoiets in Antwerpen uit de grond te stampen. Het doet me denken aan de grote gastronomische metropolen zoals Parijs of Londen."