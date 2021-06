Drie politici lanceren over partijgrenzen heen uitzendkantoor voor gepensioneerde 60-plussers: Sixie

Ronse en Meuleman zetelen in het Vlaamse parlement, respectievelijk op de banken van de meerderheid en de oppositie. Marechal is schepen in Brugge. Ze hebben ook HR-bedrijf Accent mee aan boord genomen.

In de adviesraad zetelen bekende namen als ex-ceo van Unizo Karel Van Eetvelt, oud-minister Philippe Muyters (N-VA), FIT-directeur Claire Tillekaerts en voormalig VDAB-directeur Fons Leroy.

