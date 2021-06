Studio 100 steekt QMusic, Joe en Nostalgie naar de kroon met plannen voor eigen radiozender

"We hebben de ambitie voor een uniek concept, waarbij we ons gaan diversifiëren van andere zenders, en ons richten op een breed publiek. We hebben daar voldoende ervaring mee. Bijvoorbeeld met de musical "40-45" bereikten we veel volk met een maatschappelijk relevant thema als polarising. Dat geldt ook voor "Daens", dat gaat over waar onze sociale welvaart vandaan komt", aldus Bourlon.