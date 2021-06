Tongeren en Rijmenam winnen prijs voor beste openbare ruimte: "Geen uitlaatgassen meer van auto's en brommers"

Wandelaars en fietsers hebben de omgeving rond de Jeker in Tongeren helemaal ingepalmd. Voeger was het nochtans anders. “Mensen die willen bewegen, die moeten dat kunnen zonder de uitlaatgassen van auto’s en stinkbrommers”, vertelt Greta Tielen met haar fiets in de hand. Door de heraanleg is er meer open ruimte bijgekomen. Lisy Thys glundert: “Het is mooi aangelegd met een fiets- en wandelpad. Je krijgt een groter ruimtegevoel. Ook dat de rivier opnieuw zichtbaar is, is een goede zaak. Water is leven en dat trekt aan.”