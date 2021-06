Na een langere koude periode, krijgen we plots warmere dagen. Vandaag bereiken we zelfs een temperatuur van 28 graden. Het is de warmste dag van de eerste warmtegolf. VRT NWS ontmoet onze weerman Bram Verbruggen aan de plas van Rotselaar. Hij verklaart de plotse warmtegolf en beantwoordt jullie vragen.