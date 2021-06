Veurne bouwt zomerarena voor evenementen

Volgende week vrijdag al moet de zomerarena in Veurne klaar zijn. Het wordt een coronaveilige plek waar tot 300 mensen kunnen genieten van concerten, comedy of theater. Er zullen ook evenementen plaatsvinden, zoals de viering van de laatstejaars in de Veurnse scholen.



De arena, in de vorm van een houten amfitheater, zal tot eind september worden ingezet, zegt Tom Van Rompaey van de stad. "Op frissere dagen zal het misschien nodig zijn om zelf een dekentje mee te nemen, of een kussen. Maar dit wordt een chille plek om deze zomer zittend of languit liggend te genieten van voorstellingen".