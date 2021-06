BEKIJK - Vlaamse zanger en acteur Hugo Dellas (82) overleden, bekend van "Torens van Babel" en "Zwaard van Ardoewaan"

Hugo Dellas, pseudoniem van Hugo Wagemans, raakte bekend in het legendarische tv-programma Canzonissima, de preselecties voor het Eurovisiesongfestival. In de editie van 1966-1967 raakte hij niet geselecteerd, die eer was voor Louis Neefs en "Ik heb zorgen". Dellas' liedje “De torens van Babel” was ook langer dan drie minuten en kwam daarom niet in aanmerking. Het bleef zijn bekendste nummer.

Bekijk de clip van "De torens van Babel" van Hugo Dellas, tegen de achtergrond van de Antwerpse haven: