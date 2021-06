Vleesverwerkingsbedrijf Sopraco uit Geel laat werknemers op de werkvloer vaccineren

De vaccinaties staan gepland voor de week van 21 juni. Volgens Hugo Geuens van Sopraco draait het ook om de algemene veiligheid: "We willen zoveel mogelijk medewerkers vaccineren voor ieders veiligheid." De overheid kon de vele Portugese, Poolse en Roemeense werknemers niet altijd een uitnodiging tot vaccinatie sturen omdat hun verblijfsadres niet altijd bekend is. Vandaar dit initiatief, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid: "Als het gaat om groepen die moeilijk te bereiken zijn, kan de populatiemanager beslissen om die mensen ter plekke te gaan vaccineren. Dat kan in een centrum voor daklozen, een bepaalde wijk, maar dus ook op de bedrijfsvloer."

Op één dag zullen 185 werknemers gevaccineerd worden bij Sopraco. Dat kwam het vleesverwerkingsbedrijf overeen met de stad Geel en de manager van het plaatselijk vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum stond er wel op dat de buitenlandse werknemers geen voorrang zouden krijgen, zegt Geuens: "In samenspraak met het vaccinatiecentrum werd afgesproken dat de meerderheid van de andere werknemers wel eerst een klassieke uitnodiging of eerste prik moest gekregen hebben voor we dit plan kunnen uitvoeren."