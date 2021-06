Gezochte Jürgen Conings woonde jarenlang in chalet in doorzochte Dilserbos: "Geen sluipwegje is hem vreemd"

Er werd de voorbije weken intensief en met man en macht gezocht naar terreurverdachte en gewapend militair Jürgen Conings. Meestal in gebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen. Waarom er in specifieke zones wordt gezocht, is niet altijd duidelijk.

Vorige week donderdag werd nog een bosgebied tussen Niel-bij As, Lanklaar en Neeroeteren doorzocht door militairen. Dat de auto van Conings in die buurt werd teruggevonden, was al bekend. Nu blijkt dat Conings ook jarenlang in een recreatiedomein in het Dilserbos heeft gewoond, het Sparendal. Tot twee jaar geleden woonde hij er in een witte chalet. “Hij heeft het huisje verkocht toen hij ging samenwonen met zijn huidige vriendin”, getuigt een van zijn ex-buren.

